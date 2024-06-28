Події

12:55 28.06.2024

"Нова пошта" з початку року розширила мережу в Україні на 13,2%

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"Нова пошта" з початку року розширила мережу в Україні на 13,2%

Компанія "Нова пошта" з початку 2024 року розширила мережу в Україні з 26,6 тис. до 30,1 тис. точок сервісу: 12,1 тис. відділень і 18 тис. поштоматів.

"Наша мета - крокова доступність до всіх відділень і поштоматів, щоб бути зручними", - наводяться в релізі компанії в п'ятницю слова СЕО "Нової пошти" Олександра Бульби.

Згідно з повідомленням, компанія з початку року встановила в Україні 2,7 тис. нових поштоматів і відкрила 770 відділень.

Зазначається, що найактивніше зростання мережі відбулося в Київській, Львівській, Чернівецькій, Івано-Франківській областях.

Уточнено, що "Нова пошта" відкрила 344 нових відділення і поштомати на прифронтових територіях у Харківській, Одеській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Херсонській, Дніпропетровській областях.

У компанії зазначили, що до кінця року заплановано збільшити мережу до 36 тис. точок сервісу.

Теги: #бульби #нова_пошта

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