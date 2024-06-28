Фінляндія оголосила про надання Україні 24-го пакета військової допомоги

Фінляндія направить Україні новий пакет військової допомоги, рішення про це ухвалив президент 28 червня за пропозицією уряду.

Як повідомляється на сайті Міноборони Фінляндії, це вже 24-те постачання оборонного обладнання з Фінляндії в Україну. За оцінками, заміна обладнання, включеного в цю партію, коштуватиме Фінляндії приблизно 159 млн євро. Загальна вартість оборонного обладнання, поставленого Фінляндією в Україну, становить 2,2 млрд євро.

"Фінляндія має намір підтримувати Україну в її боротьбі з необґрунтованою агресією Росії. Йдеться не тільки про Україну, а й про право всіх вільних народів на своє остаточне існування. Ми, фіни, на прикладі власної історії зрозуміли, наскільки важливим є це питання", - сказав міністр оборони Антті Гяккянен.

У відомстві зазначили, що Фінляндія також бере участь у чеській ініціативі зі спільних закупівель боєприпасів. Фінляндія також вирішила взяти участь у бронетанковій коаліції, очолюваній Польщею, Німеччиною та Італією, і в коаліції інформаційних технологій, очолюваній Естонією та Люксембургом. Метою міжнародних коаліцій є надання довгострокової підтримки Україні.

"З оперативних міркувань і задля безпечної доставки допомоги її точний вміст, способи й терміни надання не розголошуються. Під час надання допомоги враховуються і потреби України, і стан ресурсів Сил оборони", - зазначили в Міноборони.