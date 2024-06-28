Нацгвардійці знищили російський штурмовик Су-25 на Донеччині

Днями зведений розрахунок переносного зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК) "Ігла" 31 бригади Національної гвардії України здійснив точний постріл по ворожому засобу повітряного нападу в Донецькій області.

Як повідомляють на сайті Нацгварії, воїни виявили ворожий Су-25, відомий також під назвою "Грач", який здійснював бойовий виліт.

"Зведений розрахунок ПЗРК "Ігла" діяв оперативно та професійно. Влучним пострілом штурмовик Су-25 було збито", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що факт знищення ще одного штурмового літака окупаційних військ РФ зменшує можливості противника завдавати шкоди Силам оборони України та цивільному населенню.