У зв'язку з акцією протесту проїзд до Центрального залізничного вокзалу в Києві заблоковано - УЗ

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) повідомила, що проїзд до Центрального залізничного вокзалу в Києві заблоковано у зв'язку з акцією протесту.

Відправлення поїздів затримується на 10 хвилин.

"Проїзд до центрального вокзалу в Києві частково заблокований через дії протестувальників. Ми вважаємо неприпустимим, щоб військові, медики, волонтери та родини з дітьми не потрапили на свої рейси, тому притримуємо відправки на 10 хвилин", - ідеться в повідомленні УЗ у телеграмі у п'ятницю.

Зазначається, що акція не має стосунку до діяльності УЗ і залізничних вокзалів станції Київ-Пасажирський.

Киянам і гостям столиці радять користуватися Південним вокзалом.