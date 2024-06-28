Події

10:20 28.06.2024

У зв'язку з акцією протесту проїзд до Центрального залізничного вокзалу в Києві заблоковано - УЗ

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У зв'язку з акцією протесту проїзд до Центрального залізничного вокзалу в Києві заблоковано - УЗ

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) повідомила, що проїзд до Центрального залізничного вокзалу в Києві заблоковано у зв'язку з акцією протесту.

Відправлення поїздів затримується на 10 хвилин.

"Проїзд до центрального вокзалу в Києві частково заблокований через дії протестувальників. Ми вважаємо неприпустимим, щоб військові, медики, волонтери та родини з дітьми не потрапили на свої рейси, тому притримуємо відправки на 10 хвилин", - ідеться в повідомленні УЗ у телеграмі у п'ятницю.

Зазначається, що акція не має стосунку до діяльності УЗ і залізничних вокзалів станції Київ-Пасажирський.

Киянам і гостям столиці радять користуватися Південним вокзалом.

Теги: #укрзалізниця #акція_протесту #проїзд

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