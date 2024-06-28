ЄБА просить парламент та уряд України вирішити ключові проблеми з бронюванням

Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) звернулася до Верховної Ради та Кабінету Міністрів України з проханням невідкладно вирішити п'ять ключових проблем із бронюванням військовозобов'язаних співробітників компаній.

Згідно з оприлюдненою в четвер інформацією пресслужби ЄБА, бізнес просить підтримати і сприяти якнайшвидшому ухваленню законопроєкту про продовження терміну оновлення даних до 150 днів.

"За останніми даними Міноборони, станом на 25 червня свої військово-облікові дані змогли оновити лише 2,3 млн військовозобов’язаних із приблизно 11 млн. За інформацією від представників бізнес-спільноти, в поточних умовах відсутності електроенергії та доступу до інтернету та, відповідно, перебоїв в роботі електронних систем, дуже часто оновити свої дані через додаток "Резерв+" або ЦНАП не є можливим, тоді як пропускна спроможність ТЦК та СП є надзвичайно малою", - констатують в асоціації.

Наразі очевидно, зазначають у ЄБА, що до 16 липня всім військовозобов'язаним не вдасться оновити дані, зокрема й через низьку пропускну спроможність відповідних держустанов. У ЄБА вважають збільшення терміну ще на 90 днів логічним кроком, який повністю підтримується бізнесом.

Бізнес також просить якнайшвидше запустити систему "єБронювання" за допомогою ресурсів порталу "Дія", оскільки в межах діючої системи стратегічного бронювання процес від підготовки документів до отримання наказу про бронювання займає в середньому два місяці та потребує значних адміністративних ресурсів і з боку держави, і бізнесу. Крім того, почастішали випадки відмов у бронюванні з боку органів влади без пояснення причин.

Третім проханням бізнесу є надання заброньованим військовозобов'язаним і тим, хто перебуває в процесі бронювання (з моменту подання заявки підприємством і до постановки на спецоблік), 30 днів імунітету від мобілізації для поновлення даних у ТЦК та СП, оскільки невизначеність під час відвідування ТЦК та СП змушує велику кількість військовозобов'язаних уникати таких відвідувань. Очікується, що надання імунітету значно підвищить якість та ефективність військового обліку на загальнодержавному рівні.

ЄБА також просить дозволити бронювання без обмежень кількості працівників транспортної галузі, які безпосередньо задіяні в процесі здійснення вантажних перевезень. "Не секрет, що більшість вантажних перевезень в середині держави, а також левова доля як імпортних, так і експортних операцій здійснюється саме вантажними транспортними засобами. Відповідно, наявність достатньої кількості людей, які готові виходити на маршрут – це запорука економічної безпеки держави", - заявляють в асоціації.

"В даному контексті, зокрема, бізнес вітає рішення президента України дати доручення уряду розглянути можливість бронювання від мобілізації далекобійників", - додали в ЄБА, посилаючись на відповідь президента на петицію від 3 травня додати водіїв, що здійснюють міжнародні пасажирські та вантажні перевезення, до категорії осіб, які претендують на отримання броні від мобілізації.

Крім того, ЄБА просить дозволити запровадити економічне бронювання в країні. В асоціації наголосили, що бізнес готовий разом з уповноваженими представниками органів держвлади сідати й обговорювати моделі бронювання, оскільки підприємствам все ж таки важливо мати повноваження і самостійно визначати, які саме співробітники є критичними для роботи компанії.

"Вкрай сподіваємось, що голос бізнесу буде почуто і бізнесу та владі вдасться досягти компромісних рішень по вище зазначених питаннях, адже вони є вкрай важливими для подальшого функціонування нашої держави", - підсумували в асоціації.