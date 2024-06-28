У Перу стався землетрус магнітудою 7,0, є ризик виникнення цунамі

Землетрус магнітудою 7,0 зареєстровано в провінції Каравелі на південному заході Перу, повідомило в п'ятницю управління гідрографії та навігації військово-морського флоту країни.

"28 червня 2024 року було зареєстровано землетрус магнітудою 7,0", - йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті управління.

Землетрус стався о 00:36 за місцевим часом (08:36 кч) на глибині 42 км.

Національний центр попередження про цунамі повідомив про ризик виникнення цунамі на узбережжі Перу внаслідок землетрусу.

Перу розташоване в так званому Тихоокеанському вулканічному вогняному кільці, де проходять межі тектонічних плит. На цю зону припадає майже 85% світової сейсмічної активності.