Події

10:08 28.06.2024

У Перу стався землетрус магнітудою 7,0, є ризик виникнення цунамі

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Землетрус магнітудою 7,0 зареєстровано в провінції Каравелі на південному заході Перу, повідомило в п'ятницю управління гідрографії та навігації військово-морського флоту країни.

"28 червня 2024 року було зареєстровано землетрус магнітудою 7,0", - йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті управління.

Землетрус стався о 00:36 за місцевим часом (08:36 кч) на глибині 42 км.

Національний центр попередження про цунамі повідомив про ризик виникнення цунамі на узбережжі Перу внаслідок землетрусу.

Перу розташоване в так званому Тихоокеанському вулканічному вогняному кільці, де проходять межі тектонічних плит. На цю зону припадає майже 85% світової сейсмічної активності.

Теги: #перу #землетрус

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