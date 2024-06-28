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08:54 28.06.2024

Росіяни продовжують обстрілювати Херсонську область, є жертва і поранені

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Росіяни продовжують обстрілювати Херсонську область, є жертва і поранені

У Херсонській області за минулу добу в результаті російських обстрілів загинула жінка похилого віку, також поранено ще шістьох осіб, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Кізомис, Садове, Чорнобаївка, Білозерка, Антонівка, Олександрівка, Велетенське, Станіслав, Новодмитрівка, Понятівка, Дар'ївка, Придніпровське, Інженерне, Благовіщенське, Берислав, Золота Балка, Михайлівка, Львове, Нововоронцовка, Новоолександрівка, Шляхове, Новоберислав, Осокорівка, Тягинка, Козацьке, Ольгівка, Бургунка та місто Херсон", - ідеться в його телеграм-каналі.

За словами Прокудіна, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 17 приватних будинків. Зафіксовано влучання в об'єкт критичної інфраструктури, громадського харчування, магазини та майстерню. Унаслідок обстрілів пошкоджено автомобіль "швидкої" та приватні автомобілі.

Також, як він зазначив, через російську агресію 6 осіб отримали поранення.

Крім того, Прокудін пізніше додав, що окупанти вбили мешканку Золотої Балки.

"Учора ввечері окупанти обстріляли населений пункт, унаслідок чого смертельні поранення отримала 67-річна жінка", - написав він.

 

 

Теги: #херсонська_область #обстріли

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