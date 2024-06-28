Події

07:11 28.06.2024

Лідери ЄС заявляють про необхідність притягнення керівництва РФ до відповідальності за війну проти України

2 хв читати
Лідери ЄС заявляють про необхідність притягнення керівництва РФ до відповідальності за війну проти України

Лідери Європейського союзу переконані в необхідності притягнути керівництво Росії за війну проти України та інші злочини згідно з міжнародним правом, так само як і за величезні завдані збитки.

Відповідна позиція лідерів ЄС прописана у висновках засідання Європейської ради, схвалених у четвер у Брюсселі.

"Європейський Союз, як і раніше, прихильний до того, щоб Росію та її керівництво було притягнуто до повної відповідальності за ведення агресивної війни проти України та за інші найбільш серйозні злочини згідно з міжнародним правом, а також за величезні збитки, завдані її війною. Європейська рада вітає прогрес і заохочує подальші зусилля за всіма напрямами роботи", - сказано в документі.

Вони також привітали ухвалення 14-го пакета санкцій проти Росії та домовленості про подальші обмежувальні заходи проти Білорусі.

"Європейська рада закликає до повного та ефективного забезпечення дотримання санкцій, а також до подальших заходів із протидії їхньому обходу, зокрема через треті країни. Європейський Союз, як і раніше, готовий ще більше обмежити здатність Росії вести війну і закликає всі країни не надавати жодної матеріальної чи іншої підтримки агресивній війні Росії", - наголошується у висновках.

Лідери ЄС знову констатували, що "глибоко занепокоєні долею всіх українських дітей та інших цивільних осіб, незаконно депортованих і переданих до Росії та Білорусі". "Європейська рада повторює свій наполегливий заклик до Росії та Білорусі негайно забезпечити їхнє безпечне повернення в Україну. Вона вітає ініціативи з повернення українських дітей додому до їхніх родин і громад, зокрема Міжнародну коаліцію за повернення українських дітей, в якій Європейський Союз тепер має статус спостерігача", - йдеться у висновках.

 

 

Теги: #відповідальність #війна #єс #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:04 28.06.2024
Лідери ЄС вітають безпекову Угоду Україна-ЄС

Лідери ЄС вітають безпекову Угоду Україна-ЄС

07:01 28.06.2024
Лідери ЄС закликали активізувати підтримку енергетичного сектору України

Лідери ЄС закликали активізувати підтримку енергетичного сектору України

07:00 28.06.2024
Лідери ЄС вважають за необхідне продовжити роботу щодо спрямування доходів від заморожених росактивів Україні – висновки саміту ЄС

Лідери ЄС вважають за необхідне продовжити роботу щодо спрямування доходів від заморожених росактивів Україні – висновки саміту ЄС

06:58 28.06.2024
Лідери ЄС запропонували фон дер Ляєн на пост президента Єврокомісії, Кошту обрали новим президентом Євроради та Каллас обрали на посаду Високого представника

Лідери ЄС запропонували фон дер Ляєн на пост президента Єврокомісії, Кошту обрали новим президентом Євроради та Каллас обрали на посаду Високого представника

00:57 28.06.2024
ЄС став останнім з оригінальних підписантів Декларації G7, який надав Україні свої зобов'язання щодо безпеки

ЄС став останнім з оригінальних підписантів Декларації G7, який надав Україні свої зобов'язання щодо безпеки

21:54 27.06.2024
Україна закликає не дати Росії стерти з лиця землі Часів Яр - посольство

Україна закликає не дати Росії стерти з лиця землі Часів Яр - посольство

21:21 27.06.2024
Окупанти знищують Часів Яр "Солнцепьоками" - Генштаб

Окупанти знищують Часів Яр "Солнцепьоками" - Генштаб

16:34 27.06.2024
Зеленський про Білорусь: Це також європейська нація, яка має бути в Європі в майбутньому

Зеленський про Білорусь: Це також європейська нація, яка має бути в Європі в майбутньому

09:06 27.06.2024
У Брюсселі відбудеться саміт ЄС: підпишуть угоду з Україною про гарантії безпеки, оберуть керівництво ЄС

У Брюсселі відбудеться саміт ЄС: підпишуть угоду з Україною про гарантії безпеки, оберуть керівництво ЄС

06:23 27.06.2024
Ізраїль не хоче війни з "Хезболла", проте готовий до будь-якого сценарію – міністр оборони

Ізраїль не хоче війни з "Хезболла", проте готовий до будь-якого сценарію – міністр оборони

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти за добу втратили 1170 осіб

Лідери ЄС закликали активізувати надання військової допомоги Україні - висновки саміту ЄС

Лідери ЄС вітають безпекову Угоду Україна-ЄС

Лідери ЄС закликали активізувати підтримку енергетичного сектору України

Лідери ЄС вважають за необхідне продовжити роботу щодо спрямування доходів від заморожених росактивів Україні – висновки саміту ЄС

ОСТАННЄ

Окупанти обстріляли чотири прикордонні громади Сумської області

Окупанти за добу втратили 1170 осіб

Ворог обстріляв Галицинівську громаду Миколаївської області

Окупанти вранці вдарили дронами по райцентру Нікополя

У результаті обстрілів окупантами Пологівського району Запорізької області поранено двох людей

Розвідка США заявляє про наближення війни між Ізраїлем і "Хезболлою"

Поблизу ЗАЕС було зруйновано станцію радіаційного моніторингу

Окупанти за добу 32 рази обстріляли десять громад Сумської області

Постраждали двоє людей у Миколаєві

Орбан відмовився підтримувати кандидатуру фон дер Ляєн головою Єврокомісії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА