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00:57 28.06.2024

ЄС став останнім з оригінальних підписантів Декларації G7, який надав Україні свої зобов'язання щодо безпеки

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ЄС став останнім з оригінальних підписантів Декларації G7, який надав Україні свої зобов'язання щодо безпеки

Європейський Союз став останнім із оригінальних підписантів вільнюської Декларації G7, який надав Україні свої зобов'язання щодо безпеки, повідомив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

Як він наголосив, для ЄС це перший документ про довгострокові зобов'язання щодо безпеки, який полягає від імені Союзу з третьою країною.

Крім того, за словами Жовкви, підписання такого документа ще раз привселюдно закріплює невідворотність українського членства в ЄС.

Заступник глави офісу президента також зазначив, що підписана угода відображає всі сфери військової, фінансової, гуманітарної та політичної підтримки України з боку інститутів ЄС та держав-членів у рамках поточного бюджетного циклу на 2024-2027 роки та на 10-річну перспективу або до моменту вступу у ЄС.

Так, відповідно до документа, загальна допомога Україні та її народу з боку ЄС та його держав-членів становить майже 108 млрд євро, включаючи 39 млрд євро військової підтримки.

"Символічне та час підписання Угоди – перед початком нового інституційного циклу в ЄС та через 2 дні після проведення першої міжурядової конференції, яка офіційно розпочала переговори про вступ України до ЄС. Дякуємо за підтримку партнерам. Впевнено крокуємо до заслуженого членства!", - резюмував він. .

Як повідомлялося, Україна вже підписала 20 угод у сфері безпеки з партнерами, включаючи такі країни як США, Великобританія, Канада, Франція, Німеччина та ін.

Теги: #україна #безпека #угода #єс

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