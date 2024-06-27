Події

16:39 27.06.2024

Росіяни вдарили не по вишу, а по приватному сектору в Харкові, уточнив мер

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За уточненими даними, ЗС РФ завдали удару не по одному з корпусів вишу в Харкові, а по приватному сектору, відомостей про постраждалих поки що немає, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"За уточненою інформацією - постраждали не корпуси навчального закладу, а район житлової забудови. Влучання у приватні житлові будинки. Деякі з них зруйновані. Попередньо постраждав і гуртожиток одного з наших вишів. Інформації щодо загиблих і постраждалих не надходило", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

За інформацією начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, удару зазнав Київський район міста.

"Зафіксовано ворожий удар у Київському районі Харкова. Є інформація про пошкодження приватного будинку. Обстеження місць влучань триває", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Як повідомлялося, раніше Терехов заявив, що ЗС РФ завдали удару по місту, внаслідок якого було пошкоджено корпус вишу й постраждала одна людина.

Теги: #харків #удар

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