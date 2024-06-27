Колишній запорізький воєнком, якого судять за корупцію, підозрюється в залученні військових до будівельних робіт у своєму будинку - ДБР

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про нову підозру колишньому запорізькому воєнкому, якого вже судять за корупційні схеми, - він залучав військових до будівельних робіт у його будинку.

"Працівники ДБР повідомили ще одну підозру ексначальнику Запорізького обласного ТЦК та СП, який залучав військових із районних військкоматів до будівельних робіт у власному будинку", - ідеться в повідомленні ДБР у четвер.

За інформацією відомства, під час керівництва обласним військкоматом у 2023 році посадовець вирішив використати військовослужбовців для ремонту свого нового будинку та підбирав фахівців під свої будівельні потреби серед працівників районних військкоматів.

"Умовами виконання робіт був вільний графік відвідування служби зі збереженням повного грошового забезпечення. Посадовець незаконно видавав накази про відрядження військових до обласного ТЦК та СП і підписував документи про безпідставні нарахування та виплати", - наголошується в повідомленні.

Отже, в лютому-липні 2023 року замість служби троє співробітників запорізьких районних військкоматів виконували ремонтні роботи в будинку воєнкома. За цей час їм безпідставно було нараховано 266,4 тис. грн.