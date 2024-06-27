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10:45 27.06.2024

Енергооб'єкти внаслідок нічної атаки РФ не постраждали - Міненерго

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Енергооб'єкти внаслідок нічної атаки РФ не постраждали - Міненерго

Нічна масована атака РФ не призвела до пошкоджень енергетичних об'єктів, але через бойові дії є нові знеструмлення в прифронтових Харківській, Донецькій і Херсонській областях, повідомило Міністерство енергетики.

Згідно з його повідомленням у телеграм-каналі в четвер, унаслідок обстрілів ворога на території однієї із шахт Донецької області загорілися споруди. Шахтарів у цей момент під землею не було, три працівники охорони промислового майданчика були в укритті.

Також у Донецькій області вимикали лінію обленерго, що призвело до зниження навантаження на генерувальному об'єкті.

Загалом, за даними НЕК "Укренерго", без світла в Україні 465 населених пунктів, зокрема через бойові дії та з технологічних причин.

Обмеження споживання е/е, як і анонсувалося вчора, застосовуються всю добу. Імпорт становить 28 560 МВт-год, що на 14,4% більше вчорашнього показника.

Теги: #ситуація #атака #енергообєкти

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