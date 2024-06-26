Окупанти обстріляли ввечері передмістя Херсона, госпіталізовано дівчаток 12 і 15 років

Двоє дітей були госпіталізовані з травмами, яких вони зазнали внаслідок обстрілу російськими окупантами передмістя Херсона близько 19:00.

"До лікарні доправлено двох дівчаток 12 і 15 років. У молодшої вибухова травма та множинні осколкові поранення. У старшої дівчинки вибухова і закрита черепно-мозкова травма, контузія. Обидві в середній тяжкості", - написав начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Він уточнив, що інцидент стався в передмісті Херсона і на території Херсонської громади, але не уточнив у якому населеному пункті. Херсонська громада включає, крім Херсона, 11 селищ і чотири села.