Власник Group DF Фірташ оскаржить продовження українських санкцій у міжнародних судах

Group DF, що об'єднує активи українського бізнесмена Дмитра Фірташа, вважає необґрунтованим рішення Ради нацбезпеки й оборони (РНБО) і президента України про продовження на 10 років санкцій щодо акціонера групи й оскаржуватиме їх і в міжнародних судах, ідеться в заяві групи, переданій агентству "Інтерфакс-Україна" в середу.

"Новим рішенням РНБО не запроваджено якихось нових санкцій, по суті, йдеться про продовження старих. Санкції, запроваджені три роки тому і продовжені зараз, запроваджені несправедливо без будь-якої належної правової процедури або правової основи і найголовніше - без будь-яких доказів", - вважає Group DF.

Компанія наголошує, що оскаржує санкції в українському суді: адміністративна справа №9901/332/21 наразі перебуває на розгляді Верховного Суду України, однак судовий розгляд триває три роки, засідання в ній багаторазово переносять, а слухання переведено в закритий режим.

У заяві стверджується, що на сьогодні на судових слуханнях сторона відповідача не надала жодних фактів або доказів будь-якого порушення закону акціонером групи або бізнесом, що могло б слугувати підставою для запровадження санкцій.

"Тому ми також подаватимемо позов до відповідних міжнародних судів. Ми маємо намір відновити справедливість і довести незаконність та абсурдність запровадження санкцій проти акціонера", - йдеться в заяві.

Як уточнили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі компанії, йдеться про оскарження санкцій, запроваджених і 2024 року, і 2021 року.

На думку Group DF, спроби чинити тиск на великий український бізнес через безпідставні санкції є неприйнятними, особливо під час війни, і завдають також шкоди економіці та українцям.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський указом від 24 червня цього року ввів у дію ухвалене того самого дня рішення РНБО щодо продовження санкцій стосовно 390 фізичних і 366 юридичних осіб терміном ще на 10 років, серед них, зокрема, українські бізнесмени Дмитро Фірташ і Павло Фукс, а також багато російських бізнесменів, серед яких голова правління "Газпрому" Олексій Міллер, президент-голова правління банку ВТБ Андрій Костін.

Попередній указ президента про запровадження санкцій на три роки щодо переважної більшості цих осіб ухвалили 18 червня 2021 року і, згідно з наявною інформацією, термін його дії спливав 24 червня цього року.

Також новий указ і рішення РНБО розширило запроваджені 2023 року санкції проти українських бізнесменів Вадима Новинського і Вадима Єрмолаєва пунктом "інші санкції, що відповідають принципам їх застосування...", встановленим законом про санкції.

Group DF було створено для об'єднання активів Фірташа в газорозподільній, хімічній, титановій і портовій галузях. Група також розвиває бізнес у сферах сільського господарства, медіа та нерухомості.

Згідно з реєстром судових рішень, Верховний Суд прийняв до розгляду скаргу Фірташа 18 серпня 2021 року, а 5 квітня за клопотанням СБУ її розгляд було переведено в закритий режим у частині дослідження доказів, які містять держтаємницю.