Зеленський вручив держнагороди військовослужбовцям ЗСУ, які воюють на покровському напрямку

Фото: Сайт Президента України

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Донецької області побував у розташуванні 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

Глава держави заслухав доповіді головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського, командувача Об'єднаних сил Андрія Гнатова, заступника командира 110 ОМБр і командирів 31 та 47 окремих механізованих бригад, які ведуть бойові дії на сусідніх лініях оборони.

Президенту доповіли про оперативну ситуацію на покровському напрямку, у смугах відповідальності бригад та поінформували про наміри російських окупантів.

Зокрема заступник командира 110 ОМБр Дмитро Білий розповів, що російські війська здійснюють від 15 до понад 30 штурмів за добу і бойові дії на покровському напрямку є найбільш інтенсивними. Він також поінформував президента про першочергові потреби підрозділу.

Глава держави поспілкувався з воїнами підрозділів та відзначив їх державними нагородами, повідомила його пресслужба.

"Маю честь бути сьогодні тут і подякувати вам за захист нашої держави, подякувати вашим побратимам, яких зараз тут немає, від усіх нас, від усього народу України. Бережіть себе. Вашим рідним і близьким – також здоров’я та міцності. Дякую за те, що ви щоденно робите для того, щоб Україна в українців була", - зазначив він.

Президент відзначив двох захисників орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, одного - орденом "За мужність" ІІ ступеня та ще двох - орденом "За мужність" ІІІ ступеня, а полковник Ян Яцишен, який виконує обов'язки командира 47 ОМБр, отримав "Хрест бойових заслуг".

Окрім того, Зеленський відвідав стабілізаційний пункт 47 окремої механізованої бригади, де відзначив державними нагородами медиків. "Хочу подякувати вам за те, що ви робите щодня - велику роботу. Дякую за те, що допомагаєте нашим пораненим", - сказав президент.