Зеленський разом із Сирським і Гнатовим прибули на Донеччину

Фото: Сайт Президента України

Президент України Володимир Зеленський у середу разом із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським і новопризначеним командувачем Об'єднаних сил Андрієм Гнатовим прибув до Донецької області.

"Донеччина. Разом із нашими воїнами, разом із головкомом Сирським та новим командувачем Об’єднаних сил генералом Гнатовим… заслухали доповіді безпосередньо з позицій", - заявив президент у відеозверненні.

Зеленський представив бригадного генерала Гнатова всім, хто відповідає за оборону в Донецькій області.

За словами глави держави, "це молода людина, але знання фронту і досвід у нього саме такий, який потрібен. Завдання для генерала Гнатова очевидне - знищувати окупанта і берегти якомога більше життів наших воїнів".

Президент також провів у регіоні детальну нараду щодо безпеки та підтримки людей. "І щодо забезпечення життя - вода, соціальні питання, евакуація, і щодо допомоги обороні, і щодо відновлення житла. Вдячний кожному, хто на всі 100% все робить, щоб наша Донеччина вистояла", - сказав він, додавши, що також зустрівся з воїнами 110 та 47 бригад і бойовими медиками.

Як наголосив Зеленський, після повернення до Києва він проведе окрему розмову, зокрема з урядовцями, "які мають бути і тут, і в інших місцях поблизу фронту - у складних громадах, де людям потрібні негайні рішення".

"Рішення, яких просто з Києва не видно. І був здивований, що деякі профільні чиновники не були тут по півроку і більше. Робитиму щодо них відповідні висновки", - зауважив він.