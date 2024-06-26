На Донеччині через обстріли загинула одна людина, поранені дев'ятеро - ОВА

Фото: https://www.facebook.com/vadym.filashkin/

Унаслідок обстрілів у Донецькій області за минулу добу загинув один місцевий житель, поранені дев'ятеро, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін.

"Волноваський район. У Золотій Ниві Великоновосілківської ТГ загинула людина. У Комарі одна людина поранена, пошкоджено будинки на трьох вулицях", - написав він у телеграм-каналі в середу вранці.

За його даними, у Покровському районі на світанку росіяни скинули керовану авіабомбу на Селидове, унаслідок цього були пошкоджені 37 приватних будинків, 6 п'ятиповерхових будинків і адмінбудівля.

У Краматорському районі в Ямполі Лиманської громади зруйновані 5 будинків і 6 господарських будівель. У Предтечиному Костянтинівської громади пошкоджені 3 будинки.

"Бахмутський район. Торецька ТГ зазнала серйозних обстрілів: у Торецьку 6 людей поранено, пошкоджено 8 багатоповерхівок, 5 адмінбудівель та інфраструктурний об'єкт; у Нью-Йорку поранено людину, пошкоджено 2 будинки; у Північному поранено людину, пошкоджено будинок. У Часовоярській ТГ пошкоджені 7 приватних будинків, 2 промислові будівлі, інфраструктурний об'єкт і адмінбудівля", - повідомив Філашкін.

"Всього за добу росіяни 20 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 249 людей, у тому числі 29 дітей", - поінформував голова ОВА.