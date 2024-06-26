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09:55 26.06.2024

Ювенальні прокурори: За два дні в Україні постраждали дев'ятеро дітей через збройну агресію РФ

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Ювенальні прокурори: За два дні в Україні постраждали дев'ятеро дітей через збройну агресію РФ

23-24 червня в Україні внаслідок збройної агресії РФ постраждали дев'ятеро дітей, повідомляє Офіс генпрокурора в телеграм-каналі в середу.

Так, 24 червня внаслідок обстрілу м. Дружківки та м. Покровська Донецької області постраждали п'ятеро дітей: двоє хлопчиків віком 12 і 16 років і троє дівчаток віком 9, 11 і 13 років; 23 червня внаслідок обстрілу м. Харкова дістали поранень двоє хлопчиків віком 15 і 16 років; 23 червня внаслідок обстрілу с. Селидового Донецької області постраждали двоє хлопчиків віком 10 і 13 років.

За даними ювенальних прокурорів, понад 1 952 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ; станом на ранок 26 червня 2024 року 551 дитина загинула і понад 1 401 дістала поранення різного ступеня тяжкості.

"Найбільше постраждало дітей у таких областях: Донецькій - 547, Харківській - 395, Херсонській - 152, Дніпропетровській - 151, Київській - 130, Запорізькій - 108, Миколаївській - 107", - зазначено в повідомленні.

Теги: #діти #офіс_генпрокурора

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