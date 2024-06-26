Події

09:08 26.06.2024

​​​​​​​Нічні ворожі обстріли Куп'янська та Борової спровокували пожежі - Синєгубов

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​​​​​​​Нічні ворожі обстріли Куп'янська та Борової спровокували пожежі - Синєгубов

 У ніч на середу війська РФ обстріляли Куп'янськ і Борову, повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"Куп'янськ. Унаслідок обстрілу КАБ горіли будинок, автомобіль... Борова. Унаслідок обстрілу горів магазин. Пошкоджено будівлю аптеки та скління будівлі ЦРЛ", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

Він повідомив також, що напередодні ворожих авіаударів зазнали Харків (пошкоджене скління квартирних і під'їзних вікон будинків) і Бобрівка (пошкоджені 3 будинки, постраждали 4 особи). Унаслідок удару С-300 по Одноробівці пошкоджена будівля освітнього закладу.

Теги: #купянськ #обстріл #синєгубов

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