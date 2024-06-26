Окупанти з важкої артилерії та БПЛА обстріляли Марганецьку громаду Дніпропетровської області

Російські окупанти з важкої артилерії та безпілотників обстріляли Марганецьку громаду Дніпропетровської області, пошкодили житлові будинки та лінії електропередач, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак у середу вранці.

"Увечері агресор продовжував атакувати Марганецьку громаду Нікопольського району, застосувавши важку артилерію та дрон-камікадзе. Пошкоджено 2 приватні будинки, господарську споруду, теплицю та лінію електропередач", - написав він у телеграм-каналі.

Крім того, росіяни обстріляли Мирівську громаду.

За даними ОВА, обійшлося без загиблих і постраждалих.