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07:16 26.06.2024

Міністр оборони США Остін закликав Ізраїль знизити напруженість на кордоні з Ліваном

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Міністр оборони США Остін закликав Ізраїль знизити напруженість на кордоні з Ліваном

Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін закликав главу Міноборони Ізраїлю Йоава Ґалланта працювати над зниженням напруженості у відносинах із Хезболлою в Лівані, заявив прессекретар Пентагону генерал-майор Патрік Райдер, повідомляється на сайті відомства.

За його словами, під час зустрічі міністри обговорили зусилля зі "зниження напруженості на ізраїльсько-ліванському кордоні, збільшення обсягу гуманітарної допомоги в Газі та спільної протидії нападам Ірану і підтримуваних Іраном сил на Ізраїль і дестабілізувальній діяльності на Близькому Сході".

Остін підтвердив "залізну" прихильність США до Ізраїлю і наголосив на обіцяній допомозі на понад 14 млрд доларів у межах додаткових асигнувань на національну безпеку, ухвалених Конгресом у лютому. Він також згадав допомогу США у квітні, коли американські дії допомогли захистити Ізраїль від атак безпілотників і ракет з боку Ірану і підтримуваних Іраном угруповань.

Глава Пентагону наголосив, що дипломатія є єдиним способом запобігти подальшій ескалації напруженості в регіоні, сказав Райдер. За його словами, Остін також закликав Галланта "подвоїти зусилля щодо захисту палестинського цивільного населення і співробітників гуманітарних організацій у Секторі Гази".

Міністри також обговорили шляхи поліпшення розподілу гуманітарної допомоги палестинським громадянам, які її гостро потребують,

 

 

 

Теги: #пентагон #ізраїль #переговори #сша

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