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04:52 26.06.2024

Окупанти обстріляли вісім прикордонних громад Сумської області, зафіксовано понад 100 вибухів

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Окупанти обстріляли вісім прикордонних громад Сумської області, зафіксовано понад 100 вибухів

Російські окупанти за день обстріляли з різних видів зброї 8 прикордонних громад Сумської області, зафіксовано понад 100 вибухів, повідомили в обласній військовій адміністрації станом на 21.00 вівторка.

"Протягом дня росіяни здійснили 25 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 109 вибухів. Обстрілу зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Миропільська, Великописарівська, Есманська, Шалигинська, Середино-Будська громади", - зазначається у зведенні.

Як уточнили в обладміністрації, найбільшу кількість обстрілів зафіксовано в громадах: Білопільській - ворог гатив з артилерії (21 вибух); Есманській - обстріл із використанням FPV дронів (5 вибухів), мінометний обстріл (5 вибухів); Юнаківській - росіяни вдарили з РСЗВ (12 вибухів), артилерії (33 вибухи); Великописарівській - артилерійські обстріли (13 вибухів); і на територію Миропільської громади росіяни скинули 13 мін.

 

Теги: #україна #сумська_область #обстріли

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