Окупанти обстріляли Нікополь і три громади, пошкоджено чотири будинки та газопровід, постраждалих немає - обладміністрація

Чотири приватні будинки та дві господарські споруди пошкоджено внаслідок обстрілу російськими окупантами Нікополя і території трьох громад Нікопольського району Дніпропетровської області у вівторок увечері, повідомив голова Дніпропетровської обласної адміністрації Сергій Лисак.

"Понівечені дві господарські споруди. Ще одна – знищена. Там виникла пожежа, вогонь рятувальники загасили. Пошкоджені чотири приватні будинки, гараж, вантажівка, лінії електропередач та газогони. Цілив агресор і по інфраструктурі. Ніхто не постраждав", - написав Лисак у телеграмі в понеділок увечері.

За його словами, окупанти завдавали ударів дронами-камікадзе й артилерією по райцентру, а також по територіях Покровської, Марганецької та Мирівської громад.