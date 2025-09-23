Інтерфакс-Україна
18:57 23.09.2025

До трьох осіб зросла кількість постраждалих через ворожу атаку у Нікополі – ОВА

До трьох осіб зросла кількість постраждалих через ворожу атаку у Нікополі – ОВА
Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Ще дві людини звернулися по медичну допомогу після атаки російських безпілотників у Нікополі, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"У Нікополі по медичну допомогу звернулись ще дві постраждалі жінки 86 і 55 років. Їхній стан задовільний, відновлюватися будуть вдома. Тож загалом сьогодні на Нікопольщині одна мешканка загинула і три отримали поранення", - написав він у Телеграмі у вівторок ввечері.

Також потерпали від обстрілів Покровська, Червоногригорівська, Мирівська, Марганецька та Межівська громади області, зафіксовані пожежі житлових будинків.

"Окрім районного центру потерпали Покровська, Червоногригорівська, Мирівська, Марганецька громади. Агресор застосовував дрони й відкривав вогонь з артилерії. Горіли приватні будинки, їх пошкоджено майже десяток. Потрощені також багатоповерхівка, гаражі, легкові авто й мікроавтобус. Поцілив безпілотником агресор і по Межівській громаді Синельниківського району. Зайнялась приватна оселя", - повідомив Лисак.

Раніше очільник ОВА повідомляв про одну загиблу та одну поранену через атаку РФ у Нікополі.

UKR.NET- новини з усієї України

