16:49 30.09.2025

Окупанти атакували місто Дніпро дронами, є поранені, почалися пожежі – обладміністрація

Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив про російську дронову атаку на місто Дніпро під час оголошеної повітряної тривоги та про постраждалих внаслідок неї.

"Росіяни атакували Дніпро БпЛА. Попередньо, є поранені. Сталося декілька займань. Всі деталі з’ясовуємо. Тривога триває – подбайте про безпеку", - написав Лисак в Телеграм у вівторок.

Теги: #атака_рф #дніпропетровська_область #лисак

