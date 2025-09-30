Окупанти атакували місто Дніпро дронами, є поранені, почалися пожежі – обладміністрація

Фото: https://www.facebook.com/profile.php?id=100089981179124

Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив про російську дронову атаку на місто Дніпро під час оголошеної повітряної тривоги та про постраждалих внаслідок неї.

"Росіяни атакували Дніпро БпЛА. Попередньо, є поранені. Сталося декілька займань. Всі деталі з’ясовуємо. Тривога триває – подбайте про безпеку", - написав Лисак в Телеграм у вівторок.