Внаслідок ворожих ударів по Одесі постраждали 7 людей – голова МВА

Фото: https://t.me/odesaMVA

В Одесі проводиться ліквідація наслідків російських ударів, обстеження територій та допомога мешканцям, повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

"На одній із локації, внаслідок денної атаки відомо про двох постраждалих. Один з них ушпиталений у стані середнього ступеню тяжкості. Лікарі надають всю необхідну допомогу. Усього від ночі, внаслідок ворожих атак, постраждало 7 людей", - написав Лисак в телеграм-каналі.

Крім того, зазначив він, були пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури та житлові будинки в різних районах міста.