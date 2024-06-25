У ЗСУ спростували інформацію про втечу колишніх засуджених, які проходять підготовку в одному з навчальних центрів

Інформація про втечу колишніх засуджених, які приєдналися до лав Збройних сил України і проходять підготовку в одному з навчальних центрів, не відповідає дійсності, заявили в Сухопутних військах ЗСУ.

"Всі колишні ув'язненні зараз проходять активну підготовку та готуються до виконання бойових завдань у своїх підрозділах. На жаль, деякі українські медіа поширюють неперевірену та недостовірну інформацію, яка працює на ворога та дискредитує мобілізаційну кампанію", - йдеться в повідомленні у фейсбуці.

У Сухопутних військах наголосили, що колишні засуджені за власним бажанням приєдналися до лав ЗСУ.

"Скоро ми зможемо побачити їх роботу на полі бою. Вимагаємо від медіа, що розповсюдили цей фейк, так само оперативно спростувати його на своїх майданчиках", - зазначено в повідомленні.