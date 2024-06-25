Росіяни зберігають високу активність на покровському напрямку - Генштаб ЗСУ

Найвищу активність від початку доби російські загарбники проявляють на покровському напрямку. Загальна кількість бойових зіткнень на всій лінії фронту збільшилася до 75, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Водночас висока інтенсивність наступальних дій окупантів спостерігається на лиманському та краматорському напрямках, а також у районі Торецька. Підрозділи Сил оборони жорстко відповідають на штурмові й наступальні дії загарбників, знищують їхню піхоту та техніку", - зазначається в повідомленні у фейсбуці.

Прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської областей продовжують зазнавати артилерійських обстрілів із території РФ.

Під постійними атаками ворожої авіації перебуває Харківська область. З боку Бєлгорода (РФ) терористи завдали трьох ударів шістьма КАБами по населеному пункту Липці, двома КАБами - по Вовчанських Хуторах, ще по одній керованій авіаційній бомбі загарбники скинули на Харків і Тернову.

Тривають бої поблизу Вовчанська. Станом на 13:00 українські воїни відбили один із чотирьох штурмів противника.

За поточну добу на куп'янському напрямку російські війська за підтримки авіації шість разів намагалися витіснити українських захисників із займаних позицій у районах Степової Новоселівки та Піщаного. По Стельмахівці ворог завдав вогневого ураження дванадцятьма НАРами. Чотири спроби окупантів просунутися вперед українські захисники відбили, два бойові зіткнення тривають. Ситуація контрольована.

На сіверському напрямку окупаційна армія продовжує проявляти активність у районах Білогорівки, Верхньокам'янського, Спірного та Виїмки. П'ять атак російських загарбників відбито, дві атаки тривають.

Окупанти не полишають спроб вклинитися в українську оборону на краматорському напрямку. Українські військові успішно відбили шість штурмів противника. У районах Часового Яру та Іванівського тривають два бойові зіткнення.

Не збавляє ворог темпів наступальних дій також на напрямку Горлівка - Торецьк. Сили оборони організовано стримують штурмові дії противника, чотири атаки відбито, ще дві тривають.

На покровському напрямку від початку доби російські окупаційні війська 26 разів атакували позиції українських воїнів неподалік Новоолександрівки, Воздвиженки, Євгенівки, Сокола, Новоселівки Першої та Яснобродівки. Від початку доби українські захисники відбили вже 24 ворожі атаки, ще дві - тривають.

На времівському напрямку успіху не мали два з чотирьох штурмів окупантів поблизу Костянтинівки та Урожайного.

На оріхівському напрямку загарбники двічі атакували українські позиції в районі Роботиного та Малої Токмачки. Одну атаку українські воїни відбили, ще одна триває.

На решті напрямків обстановка без особливих змін.