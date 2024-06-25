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13:58 25.06.2024

ЄСПЛ визнав вичерпними докази у справі "Україна проти РФ" щодо Криму - Мін'юст

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ЄСПЛ визнав вичерпними докази у справі "Україна проти РФ" щодо Криму - Мін'юст

Європейський суд з прав людини визнав, що уряд України надав вичерпні докази у справі "Україна проти РФ" щодо Криму, повідомляє пресслужба Міністерства юстиції України.

"У своєму рішенні ЄСПЛ вказав, що уряд України надав вичерпні докази, які ефективно та поза всяким сумнівом продемонстрували масштабні та систематичні порушення представниками рф та підконтрольних їй осіб прав та свобод, що захищаються Конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод (далі – Конвенція) і протоколами до неї", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сторінці Мін’юсту у фейсбуці у вівторок.

У свою чергу у пресслужбі президента повідомили, що уряд України надав вичерпні докази систематичних порушень з боку РФ, зокрема в незаконних затриманнях і обшуках, жорстокому поводженні, переслідуванні представників релігійної спільноти та кримських татар, припиненні діяльності українських і кримськотатарських медіа, забороні української мови в школах.

 

 

Теги: #єспл #крим

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