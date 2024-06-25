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10:31 25.06.2024

Робота над посиленням ППО не припиняється, Україна отримає ще додаткові системи Patriot - Кулеба

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Робота над посиленням ППО не припиняється, Україна отримає ще додаткові системи Patriot - Кулеба

Робота над питанням посилення української протиповітряної оборони не припиняється, будуть ще рішення - Україна отримає ще додаткові системи Patriot, упевнений міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Ми ставили за ціль сім батарей Patriot, також сюди розраховується і SAMP/T, оскільки вона має схожі технічні властивості. Ви бачите вже зроблені оголошення, останні з Румунії, і будуть ще оголошення. Робота над цим питанням не припиняється. Україна отримає ще додаткові системи Patriot", - заявив Кулеба в ефірі телемарафону в понеділок увечері.

Він зазначив, що партнерам "важко розлучатися з Patriot", і що "кожен бачить, що таке балістичні удари, і приміряє на себе - раптом прилетить, а нічим збивати".

"Незважаючи на те, що історія з Patriot, безумовно, є найскладнішою з точки зору військової допомоги (найскладнішою з тих, з якими я стикався), але президент на рівні лідерів "додавлює" цю історію. Ми, дипломати, колеги на військовій лінії, Міноборони, ми всі працюємо теж, щоб готувати ці рішення. І вони будуть. Уже є, і будуть ще", - наголосив глава МЗС.

Також він знову повторив заклик до партнерів вкладати кошти у виробництво озброєння безпосередньо в Україні.

"Тоді зброя і коштує дешевше, і виготовляється швидше. І головне - немає проблем із доставкою, одразу потрапляє на фронт. Це така історія, що набирає обертів. Гадаю, все більше буде таких прикладів", - додав міністр.

Як повідомлялося, 20 червня члени Вищої ради національної оборони Румунії на засіданні під головуванням президента Румунії Клауса Йоганніса ухвалили рішення передати Україні систему протиповітряної оборони Patriot.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні необхідно щонайменше сім установок ППО Patriot, щоб закрити основні міста в найближчому майбутньому.

Теги: #ппо #кулеба

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