Ворог активізувався на лиманському напрямку - Генштаб ЗСУ

Станом на 16:00 понеділка на фронті відбулося 114 бойових зіткнень, ворог продовжує тиснути на покровському та активізувався на лиманському напрямках, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

На куп'янському напрямку противник здійснив чотири спроби просунутися далі, бої точаться біля Піщаного та Стельмахівки.

На лиманському напрямку кількість атак збільшилася майже вдвічі - до 18, із них шість ще тривають. Штурмові дії наразі відбуваються в районах Греківки, Копанок, Невського, Серебрянського лісництва, Тернів та Синьківки.

На краматорському напрямку ворог намагався просунутися шість разів, активні бойові дії відбуваються в районі Іванівського.

На торецькому напрямку противник атакує в районі Південного. Загалом на напрямку відбулося сім штурмових ворожих дій.

На покровському напрямку тривають 13 бойових зіткнень у районах Сокола, Новоселівки Першої, Новоолександрівки, Євгенівки, Олександрополя та Воздвиженки. За сьогодні вже 35 разів ворог намагався тиснути на цьому напрямку.

На времівському напрямку противник намагався атакувати тричі. Сили оборони відбили ворожі штурмові дії. Також ворог завдав удару КАБами в районі Солодкого та Великої Новоселівки.

На оріхівському напрямку тривають бої в районі Малої Токмачки.

На придніпровському напрямку окупанти вчетверте протягом доби атакують у районі Кринків.