Події

13:57 24.06.2024

В Одесі 4 постраждалих від ракетного удару - обладміністрація

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Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив про четвертого постраждалого внаслідок ракетного удару російських окупантів по цивільній інфраструктурі в Одесі вранці в понеділок.

"Відомо вже про чотирьох постраждалих. По медичну допомогу також звернувся 48-річний чоловік, у нього поранення руки", - написав Кіпер у телеграм-каналі.

За його словами, на місці удару розгорнуто оперативний штаб, приймають заяви на оформлення матеріальної допомоги для людей із навколишніх будинків, що постраждали.

Як повідомлялося, вранці в понеділок російські окупанти завдали ракетного удару по об'єкту інфраструктури в Одесі. Розпочалася пожежа, повідомлялося про трьох постраждалих. Пізніше пожежу ліквідували, з'явилося повідомлення, що зруйновано склад торговельної мережі "Таврія В".

Теги: #постраждалі #одеса

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