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13:32 24.06.2024

У Черкасах затримали рекетирів, які вимагали 5 млн грн у сім'ї загиблого військового

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У Черкасах затримали рекетирів, які вимагали 5 млн грн у сім'ї загиблого військового

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією нейтралізувала злочинну групу, яка тероризувала жителів Черкас, серед потерпілих - родичі загиблих українських воїнів, повідомляють у СБУ.

"Задокументовано факт вимагання 5 млн грн у сім'ї полеглого на фронті військовослужбовця ЗСУ", - йдеться в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі в понеділок.

За інформацією відомства, дізнавшись про те, що дружина військового і його 20-річний син одержали від держави грошову допомогу, учасники банди відразу вийшли на них.

"Щоб залякати потерпілих, зловмисники переслідували хлопця та погрожували зробити його інвалідом, а на матір чинили психологічний тиск через телефонні дзвінки", - уточнюється в повідомленні.

Крім грошей, рекетири вимагали від потерпілих безпідставно визнати одного з них позашлюбним сином загиблого захисника.

У СБУ уточнюють, що в такий спосіб зловмисники хотіли створити власну схему ухилення від мобілізації та з грошима виїхати за кордон.

Служба безпеки затримала двох учасників злочинної групи на гарячому, коли їм передавали частину "данини".

За даними слідства, затримані - місцеві кримінальники, які "вибивали" неіснуючі борги з жителів обласного центру.

Обом зловмисникам повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, що заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмірах, вчинене в умовах воєнного стану).

Підозрювані перебувають під арештом.

Триває розслідування щодо встановлення фактів можливої причетності банди до скоєння інших особливо тяжких злочинів.

Теги: #рекетир #сбу

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