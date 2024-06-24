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13:25 24.06.2024

Зеленський представив нового керівника УДО Олексія Морозова

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Зеленський представив нового керівника УДО Олексія Морозова

Президент України Володимир Зеленський представив особовому складу нового керівника Управління державної охорони України (УДО) Олексія Морозова.

"Головне завдання нового керівника Управління державної охорони України полковника Олексія Морозова – забезпечити, щоб в управлінні працювали виключно патріотично налаштовані професійні люди, які повʼязують свою долю виключно з Україною. І тільки так", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

Крім того, зазначив президент, управління потребує модернізації структури та роботи, щоб забезпечити відповідність вимогам воєнного часу.

"У нового керівника управління є карт-бланш на зміни. Потрібні нові підходи до роботи з особовим складом – без радянщини. Потрібне підвищення рівня бойової та мобілізаційної готовності особового складу й нові підходи до рекрутингу кадрів для управління. Потрібне вдосконалення матеріально-технічної та навчальної баз управління, зокрема, має бути створений власний навчальний полігон управління. На базі Інституту Управління державної охорони України потрібен сучасний спеціалізований Центр підготовки фахівців безпеки", - наголосив він.

Також, додав Зеленський, управління має бути очищене від усіх, хто обирає для себе не Україну або дискредитує Управління державної охорони.

"Ваше завдання – це безпека ключових інституцій нашої держави. Я дякую всім, хто виконує це завдання абсолютно сумлінно", - підсумував він.

У свою чергу новопризначений очільник УДО подякував президенту за довіру й зазначив, що "виправдає її діями, а не словами".

Морозов попросив присутніх підтримати трансформацію управління, зокрема - реалізацію запропонованих ним ініціатив.

Зеленський підписав указ про призначення Морозова на посаду начальника УДО 21 червня.

Теги: #морозов #удо

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