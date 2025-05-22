Продовження "торгового безвізу" з ЄС для української металопродукції вкрай важливе – перший заступник СЕО "Інтерпайпу" Денис Морозов

Бліцінтерв'ю з першим заступником генерального директора Української промислової компанії "Інтерпайп" Денисом Морозовим про рішення Європарламенту продовжити безмитні поставки металургійної продукції в ЄС ще на три роки

Текст: Юрій Гулий



- Як ви прокоментуєте рішення Європарламенту продовжити "торговий безвіз" для української металургійної продукції ще на 3 роки?

- Це тільки перший крок, оскільки ця законодавча резолюція набуде чинності після її затвердження Радою ЄС та офіційної публікації. Однак це вкрай важливе рішення для української металургії на середньострокову перспективу.

Нагадаю, у 2022 році, через декілька місяців після початку повномасштабної війни, завдяки зусиллям керівництва України, ЄС та США призупинили дію всіх мит та квот щодо українських виробів із сталі. І хоча це було тимчасове рішення, строком на 1 рік, яке щорічно пролонгувалося, воно дозволило збільшити поставки української металургійної продукції на ці ринки і певною мірою компенсувати втрати інших зовнішніх ринків збуту.

Під час воєнних дій це стало дуже вагомою підтримкою з боку керівництва держави для більшості українських металургійних і трубних підприємств, розташованих в регіонах, які постійно знаходяться під обстрілами. Наразі вони працюють, зберегли трудові колективи, сплачують податки та підтримують своїх співробітників у лавах ЗСУ і місцеві громади.

Наприклад, минулоріч підприємства "Інтерпайпу" сплатили 5,5 млрд грн податків до центрального та місцевих бюджетів. З цієї суми внесок заводу "Інтерпайп Ніко Тьюб", розташованого у прифронтовому місті Нікополь, яке щодня знаходиться під обстрілами, складає близько 2 млрд грн. Ба більше, завод дає роботу 2,5 тис. українцям, що живуть у Нікополі та розташованих поруч місцевих громадах.

Отже, в цих умовах для всіх металургійних і трубних підприємств України надзвичайно важливим є збереження обсягів виробництва. Тому збереження та збільшення присутності, зокрема на таких ключових зовнішніх ринках як США, ЄС та Канада, є без перебільшення нагальним питанням виживання української металургійної та трубної галузей.



- Чи є наразі можливість в України шляхом перемовин зняти 25%-ве мито на імпорт до США сталевих виробів?

- Безумовно, повернення у лютому цього року 25%-го мита на імпорт до США сталевих виробів в рамках секції 232 стало значним ударом для української металургії. Американський ринок на сьогодні є одним з важливих експортних ринків для нашої продукції. Якщо не призупинити справляння цього мита, "Інтерпайп" втратить американський ринок і третину свого експорту. Але від цього постраждають й американські споживачі сталевих труб, оскільки внутрішній ринок США є дефіцитним.

Наразі після підписання Угоди про розподіл ресурсів українська сторона дуже слушно поставила питання про перемовини щодо угоди про вільну торгівлю між США та Україною. Під час останньої зустрічі із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом президент України Володимир Зеленський також підіймав це питання. А 20 травня торговий представник України Тарас Качка повідомив, що уряд знаходиться на початковому етапі діалогу із США щодо скасування 25%-го мита. Ми разом зі всіма українськими металургами вітаємо зусилля президента та уряду в перемовинах із США та сподіваємося на позитивний результат, який, ще раз хочу наголосити, є питанням виживання галузі.



-Добігає кінця угода із Канадою про тимчасове скасування торговельних обмежень. Чи буде пролонговано цю угоду?

- У Канаді звільнення української сталевої продукції від мит і торговельних обмежувальних заходів завершується на початку червня. Після закінчення відтермінування до української сталевої продукції буде застосовано антидемпінгове мито у розмірі 37,4%, що фактично унеможливить будь-які поставки до Канади.

Канадський ринок потребує інвестицій в створення інфраструктури, а канадські споживачі традиційно воліють співпрацювати на довготерміновій основі. В цих умовах необхідним є звільнення української сталевої продукції терміном принаймні на 3 роки, за аналогією зі звільненням, яке прийняв Європарламент.

Ми сподіваємося, що український уряд звернеться до канадської сторони щодо прийняття такого довготермінового звільнення за аналогією з ЄС.

Водночас, якщо такі дії не будуть впроваджені, американський та канадський ринки стануть практично закритими для українських металургів і трубників, а лише експорт до ЄС не зможе компенсувати ці втрати. Без доступу на ці ринки принаймні трубна галузь вимушена буде на 30% знизити обсяги виробництва, що призведе до скорочення податків до бюджету, вимушеного звільнення або переведення у безкоштовну відпустку виробників у прифронтових регіонах, суттєво зменшить можливості підтримки наших працівників, які захищають Україну у ЗСУ та їхні родин.

Довідка: "Інтерпайп" – українська промислова компанія, виробник сталевих труб та залізничної продукції. Продукція компанії постачається більш ніж у 50 країн світу через мережу торгових офісів, розташованих на ключових ринках Близького Сходу, Північної Америки та Європи. У 2024 році компанія перерахувала до бюджетів усіх рівнів 5,5 млрд грн.

У структурі компанії - п'ять промислових активів: "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод (НТЗ)", "Інтерпайп Новомосковський трубний завод (НМТЗ)", "Інтерпайп Ніко-Тьюб", "Дніпропетровський Втормет" і електросталеплавильний комплекс "Дніпросталь" під брендом "Інтерпайп Сталь".

Загальна чисельність співробітників компанії становить близько 9,5 тис.

Кінцевим власником Interpipe Limited є український бізнесмен і філантроп Віктор Пінчук і члени його сім'ї.