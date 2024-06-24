Затриману за наругу над могилами захисників України 60-річну жінку помістили до психлікарні

Фото: Київська міська прокуратура

Підозрювану у вчиненні наруги над могилами захисників України 60-річну жінку помістили до медичного закладу для надання їй психіатричної допомоги, інформують у Київській міській прокуратурі.

"За клопотанням слідчого, погодженого прокурором Печерської окружної прокуратури м. Києва, 60-річній жінці, підозрюваній у нарузі над могилами захисників України, вчиненому з хуліганських мотивів, обрано запобіжний захід у вигляді поміщення до закладу з надання психіатричної допомоги в умовах, що виключають небезпечну поведінку, строком на 60 днів", - ідеться в повідомленні міськпрокуратури в телеграм-каналі в понеділок.

20 червня на території Аскольдової могили в Києві жінка вчинила акт вандалізму на могилах загиблих захисників України - Дмитра Коцюбайла з позивним "Да Вінчі", Андрія Пільщикова з позивним "Джус", а також Павла Петриченка.

Зловмисниця завдала понад 20 ударів палицею по могилах захисників, зірвала і поламала пам'ятні таблички, розбила лампадки.

Правоохоронці того самого дня розшукали жінку й затримали її, а потім повідомили про підозру.