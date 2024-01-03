Понад 70 людей загинули під час вибуху біля могили генерала Сулеймані в іранському місті Керман

Два вибухи прогриміли в середу в іранському місті Керман біля могили колишнього командувача спецпідрозділу "Аль-Кудс" Корпусу вартових Ісламської революції генерала Касема Сулеймані, загинули 73 особи, ще приблизно 170 дістали поранення і травми, передає іранське телебачення.

На кадрах, показаних на телебаченні, видно людей, що розбігаються, і співробітників медслужби, які прямують до місця події.

Вибухи прогриміли в день пам'яті Касема Сулеймані, який загинув у Багдаді 3 січня 2020 року внаслідок авіаудару ВПС США.