Події

16:15 03.01.2024

Понад 70 людей загинули під час вибуху біля могили генерала Сулеймані в іранському місті Керман

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Два вибухи прогриміли в середу в іранському місті Керман біля могили колишнього командувача спецпідрозділу "Аль-Кудс" Корпусу вартових Ісламської революції генерала Касема Сулеймані, загинули 73 особи, ще приблизно 170 дістали поранення і травми, передає іранське телебачення.

На кадрах, показаних на телебаченні, видно людей, що розбігаються, і співробітників медслужби, які прямують до місця події.

Вибухи прогриміли в день пам'яті Касема Сулеймані, який загинув у Багдаді 3 січня 2020 року внаслідок авіаудару ВПС США.

Теги: #могила #вибухи #сулеймані

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