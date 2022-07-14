Члену проросійської молодіжної організації у тимчасово окупованому Куп'янську заочно оголошено про підозру за наругу над малим Державним Гербом

Під процесуальним керівництвом Куп'янської окружної прокуратури Харківської області заочно оголошено про підозру 18-річному керівнику проросійської молодіжної організації, який наприкінці червня розтрощив малий Державний Герб України.

"Підозрюваний і ще одна людина піднялися на автокрані до фасаду будівлі і почали бити державний символ молотком. Після цього підозрюваний з особливим цинізмом кидав частини Герба на землю, хизуючись своїми діями на камеру", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Молодій людині інкримінується публічна наруга над малим Державним Гербом України (ч.1 ст.338 КК України).

Нині встановлюються інші фігуранти кримінального провадження.

Досудове розслідування проводить СУ Куп'янського районного відділу поліції ГУНП у Харківській області.