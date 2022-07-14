Події

07:14 14.07.2022

Члену проросійської молодіжної організації у тимчасово окупованому Куп'янську заочно оголошено про підозру за наругу над малим Державним Гербом

1 хв читати
Члену проросійської молодіжної організації у тимчасово окупованому Куп'янську заочно оголошено про підозру за наругу над малим Державним Гербом

Під процесуальним керівництвом Куп'янської окружної прокуратури Харківської області заочно оголошено про підозру 18-річному керівнику проросійської молодіжної організації, який наприкінці червня розтрощив малий Державний Герб України.

"Підозрюваний і ще одна людина піднялися на автокрані до фасаду будівлі і почали бити державний символ молотком. Після цього підозрюваний з особливим цинізмом кидав частини Герба на землю, хизуючись своїми діями на камеру", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Молодій людині інкримінується публічна наруга над малим Державним Гербом України (ч.1 ст.338 КК України).

Нині встановлюються інші фігуранти кримінального провадження.

Досудове розслідування проводить СУ Куп'янського районного відділу поліції ГУНП у Харківській області.

 

 

Теги: #герб #наруга #купянськ

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:47 07.07.2022
Російські загарбники заарештували мера Куп'янська, який перейшов на їхній бік

Російські загарбники заарештували мера Куп'янська, який перейшов на їхній бік

15:49 15.04.2022
Підозрюваний у держзраді міський голова Куп'янська виїхав на територію РФ - Синєгубов

Підозрюваний у держзраді міський голова Куп'янська виїхав на територію РФ - Синєгубов

13:47 01.03.2022
Куп'янськ знову під контролем ЗСУ - нардеп Железняк

Куп'янськ знову під контролем ЗСУ - нардеп Железняк

15:47 28.02.2022
Мера Куп'янська підозрюють у держзраді за здачу міста - генпрокурор

Мера Куп'янська підозрюють у держзраді за здачу міста - генпрокурор

07:19 18.08.2021
Зеленський ініціює позачергову сесію Ради для голосування щодо великого герба - нардеп Юрчишин

Зеленський ініціює позачергову сесію Ради для голосування щодо великого герба - нардеп Юрчишин

13:55 29.07.2021
Ухвалити законопроект про великий герб теоретично можливо у вересні - Разумков

Ухвалити законопроект про великий герб теоретично можливо у вересні - Разумков

14:02 16.07.2021
До ВР не надходило звернень щодо розгляду законопроекту про великий герб України на позачерговій сесії ВР у серпні - Разумков

До ВР не надходило звернень щодо розгляду законопроекту про великий герб України на позачерговій сесії ВР у серпні - Разумков

11:02 13.07.2021
ВР включила до порядку денного законопроект про великий Державний герб

ВР включила до порядку денного законопроект про великий Державний герб

17:08 29.06.2021
Зеленський вніс до ВР проект закону про великий Державний Герб

Зеленський вніс до ВР проект закону про великий Державний Герб

11:36 28.06.2021
Зеленський заявив, що вносить до Ради як невідкладний законопроект про великий герб України

Зеленський заявив, що вносить до Ради як невідкладний законопроект про великий герб України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У результаті ракетного удару по Миколаєву зруйновано цивільні об'єкти

Реагуватимемо дуже суворо на всіх рівнях - Зеленський про визнання "ЛНР" і "ДНР" Північною Кореєю

Зеленський виступить на форумі в Гаазі, присвяченому притягненню до відповідальності російських воєнних злочинців

На переговорах щодо експорту зерна у Туреччині є певний прогрес - Зеленський

Генсек ООН заявляє про зроблений у Стамбулі критичний крок щодо безпечного морського експорту продовольства з України

ОСТАННЄ

Унаслідок обстрілів Бахмута одна людина загинула, п’ятеро отримали поранення

Україна запропонувала базовий алгоритм навігації у Чорному морі - Єрмак

У Демидові відкриють проїзд мостом через р.Ірпінь, раніше підірваний у результаті блискавки та детонації вибухового пристрою

У результаті ракетного удару по Миколаєву зруйновано цивільні об'єкти

14 липня: Цей день в Україні та в світі

Реагуватимемо дуже суворо на всіх рівнях - Зеленський про визнання "ЛНР" і "ДНР" Північною Кореєю

Зеленський виступить на форумі в Гаазі, присвяченому притягненню до відповідальності російських воєнних злочинців

На переговорах щодо експорту зерна у Туреччині є певний прогрес - Зеленський

Венедіктова: ООН створить команду експертів для допомоги у розслідуванні сексуального насильства як зброї війни

Генсек ООН заявляє про зроблений у Стамбулі критичний крок щодо безпечного морського експорту продовольства з України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА