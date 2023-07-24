Події

10:49 24.07.2023

У Львові невідомий намагався викрасти прах із могили героя СРСР Кузнєцова

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У Львові невідомий намагався викрасти прах із могили героя СРСР Миколи Кузнєцова, повідомив у телеграм-каналі міський голова Львова Андрій Садовий.

"Якесь недолуге хотіло вкрасти прах Кузнєцова. Спроба невдала. Тепер працює поліція", - написав Садовий.

Він додав, що "Кузнєцов нам не потрібен, але просто так - не віддамо".

Раніше представники різних організацій із РФ зверталися до міської влади з проханням передати прах Миколи Кузнєцова, похованого на Пагорбі Слави у Львові, але отримували відмову, так само, як і родичка Кузнєцова Маргарита Брюханова.

Кузнєцов загинув 8 березня 1944 року в селі Боратин Львівської області. Йому посмертно присвоїли звання Героя Радянського Союзу. Ексгумацію його останків провели 1959 року, 1960 року їх перепоховали на Пагорбі Слави у Львові.

Теги: #львів #могила #кузнєцов

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