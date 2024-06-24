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09:52 24.06.2024

Росіяни за добу 20 разів обстріляли Донеччину, 9 людей поранено - ОВА

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Росіяни за добу 20 разів обстріляли Донеччину, 9 людей поранено - ОВА
Фото: Донецька ОВА

Російські окупанти за добу 20 разів обстріляли населені пункти Донеччини, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"У Сергіївці Гродівської громади зруйновано 2 будинки. У Селидовому поранено 6 людей, у тому числі 2 дитини, пошкоджено 30 будинків. Курахове 5 разів зазнало обстрілів з різних видів зброї - пошкоджено щонайменше 3 будинки та промзону", - написав Філашкін у телеграм-каналі.

У Лиманській громаді пошкоджено 4 будинки в Діброві. Обстріляно промзону в Миколаївці. У Костянтинівській громаді пошкоджено 7 приватних будинків: 5 у Марковому, по 1 у Предтечиному та Костянтинівці.

У Часовоярській громаді пошкоджено 16 приватних будинків і промислову будівлю. У Торецькій громаді поранено 3 людини, пошкоджено 5 будинків. У Сіверську зруйновано приватний будинок і багатоповерхівку.

Із лінії фронту евакуювали 156 людей, зокрема 15 дітей.

Теги: #донецька_область

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