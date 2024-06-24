У Чорному та Азовському морях РФ тримає на бойовому чергуванні три ракетоносії "Калібрів"

У Чорному та Азовському морях РФ тримає на бойовому чергуванні три носії "Калібрів" із загальним залпом до 16 ракет, повідомляють Військово-морські сили ЗСУ в телеграм-каналі в понеділок уранці.

"У Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", ракети відсутні; в Азовському морі 6 ворожих кораблів, 2 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 16 ракет; у Середземному морі ворожі кораблі відсутні", - ідеться в повідомленні.

За даними ВМС ЗСУ, за добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили: у Чорне море - 7 суден, із них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор; в Азовське море - 7 суден, із них 1 рухалися з протоки Босфор.