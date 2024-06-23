Окупанти за добу 14 разів обстріляли 4 громади Сумської області

Окупанти за добу 14 разів обстріляли з різних видів озброєння чотири прикордонні громади Сумської області, повідомила обласна військова адміністрація в Телеграм-каналі станом на 21:00 неділі.

Як вказується в повідомленні: "Протягом дня росіяни здійснили 14 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 37 вибухів. Обстрілу зазнали Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманська громади".

За даними ОВА, у Білопільській громаді зафіксовано артилерійські обстріли (8 вибухів), скидання ВОГ із БпЛА (5 вибухів).

Повідомляється, що по Великописарівській громаді здійснено артилерійський обстріл (2 вибухи), мінометний обстріл (1 вибух) і скидання ВОГ із БпЛА (2 вибухи).

По Краснопільській громаді росіяни вдарили з артилерії (9 вибухів) і міномета (8 вибухів).

Під мінометним вогнем опинилася Есманська (2 вибухи) громада.