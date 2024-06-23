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14:42 23.06.2024

Зеленський: для нас важливо, щоби кожна країна, яка поважає міжнародне право, могла проявити себе в наближенні миру

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Зеленський: для нас важливо, щоби кожна країна, яка поважає міжнародне право, могла проявити себе в наближенні миру
Фото: https://www.president.gov.ua

За тиждень до комюніке Саміту миру долучилися ще шість учасників, і українська команда продовжує працювати над тим, щоб підписів побільшало, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Для нас важливо, щоб кожна частина світу, кожна країна і кожен лідер, який поважає міжнародне право, могли проявити себе в наближенні миру та відновленні повної дієвості цілей і принципів Статуту ООН. Перший саміт миру показав, що відновити всі аспекти безпеки та справжній мир можливо. Але для цього потрібна єдність світу. Працюємо заради такої єдності. Дякую всім, хто допомагає!" - написав Зеленський у телеграм-каналі в неділю.

Як повідомлялося, 16 червня 80 держав і чотири організації підтримали підсумкове комюніке Глобального саміту миру, який відбувся у Швейцарії.

Пізніше зі списку країн, які підтримали комюніке, були виключені Йорданія, Ірак і Руанда. Водночас до комюніке приєдналися держава Антигуа і Барбуда, Організація американських держав, Вселенський Патріархат, Замбія, Барбадос і Маршаллові Острови.

Теги: #мир #зеленський

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