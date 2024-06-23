За добу на Харківщині 4 загиблих і 64 постраждалих унаслідок ворожих обстрілів - Синєгубов

Фото: Харківська ОВА

За уточненими даними, унаслідок ворожих авіаударів по Харкову в суботу вдень 3 людини загинули, ще 56 постраждали, повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов.

"Харків. Основ'янський район. Унаслідок влучання КАБ (УМПП Д-30 СМ) пошкоджено 5-поверховий житловий будинок, приватний будинок, п'ять нежитлових будівель, 16 торговельних павільйонів, 25 транспортних засобів і 1 тролейбус, 2 аптеки, автосалон. Постраждали 52 людини, з них 3 дитини та 1 поліцейський. Загинули 2 людини. Холодногірський район. Унаслідок обстрілу пошкоджено будівлю підприємства. Поранено 4 людини. Загинула 1 людина", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

Він повідомив також, що в ніч на неділю під ворожий обстріл потрапила Глушківка (горіла госпбудівля на подвір'ї приватного будинку, постраждала жінка) і Кам'яна Яруга (пошкоджено 2 приватних будинки). Крім того, минулої доби ЗС РФ обстріляли Мілове (зруйновано житловий будинок, 1 людина загинула, 5 постраждали), Лиман (на трасі Харків-Вовчанськ унаслідок обстрілу FPV-дрона травмувалося двоє чоловіків) і Борову (пошкоджено приватний будинок).