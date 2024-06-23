Події

11:51 23.06.2024

За добу на Харківщині 4 загиблих і 64 постраждалих унаслідок ворожих обстрілів - Синєгубов

1 хв читати
За добу на Харківщині 4 загиблих і 64 постраждалих унаслідок ворожих обстрілів - Синєгубов
Фото: Харківська ОВА

За уточненими даними, унаслідок ворожих авіаударів по Харкову в суботу вдень 3 людини загинули, ще 56 постраждали, повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов.

"Харків. Основ'янський район. Унаслідок влучання КАБ (УМПП Д-30 СМ) пошкоджено 5-поверховий житловий будинок, приватний будинок, п'ять нежитлових будівель, 16 торговельних павільйонів, 25 транспортних засобів і 1 тролейбус, 2 аптеки, автосалон. Постраждали 52 людини, з них 3 дитини та 1 поліцейський. Загинули 2 людини. Холодногірський район. Унаслідок обстрілу пошкоджено будівлю підприємства. Поранено 4 людини. Загинула 1 людина", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

Він повідомив також, що в ніч на неділю під ворожий обстріл потрапила Глушківка (горіла госпбудівля на подвір'ї приватного будинку, постраждала жінка) і Кам'яна Яруга (пошкоджено 2 приватних будинки). Крім того, минулої доби ЗС РФ обстріляли Мілове (зруйновано житловий будинок, 1 людина загинула, 5 постраждали), Лиман (на трасі Харків-Вовчанськ унаслідок обстрілу FPV-дрона травмувалося двоє чоловіків) і Борову (пошкоджено приватний будинок).

Теги: #харківська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:59 19.06.2024
Повідомлено про підозру завербованому через чат знайомств жителю Дергачів, який передавав російським спецслужбам інформацію про Сили оборони

Повідомлено про підозру завербованому через чат знайомств жителю Дергачів, який передавав російським спецслужбам інформацію про Сили оборони

18:39 18.06.2024
Кабмін перенаправив 238,3 млн грн на будівництво фортифікацій на Харківщині

Кабмін перенаправив 238,3 млн грн на будівництво фортифікацій на Харківщині

16:49 18.06.2024
Унаслідок авіаудару по Слатину в Харківській області поранена мирна жителька

Унаслідок авіаудару по Слатину в Харківській області поранена мирна жителька

08:51 16.06.2024
На Харківщині за добу один постраждалий унаслідок ворожих обстрілів

На Харківщині за добу один постраждалий унаслідок ворожих обстрілів

15:14 15.06.2024
Унаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ села в Харківській області постраждав мирний житель - прокуратура

Унаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ села в Харківській області постраждав мирний житель - прокуратура

09:25 15.06.2024
У Харківській області за добу одна людина загинула, двоє постраждали в результаті ворожих обстрілів - Синєгубов

У Харківській області за добу одна людина загинула, двоє постраждали в результаті ворожих обстрілів - Синєгубов

18:19 14.06.2024
У Богуславці Харківської області з-під завалів зруйнованого авіаударом будинку врятували сімейну пару

У Богуславці Харківської області з-під завалів зруйнованого авіаударом будинку врятували сімейну пару

10:18 14.06.2024
ЗСУ просунулися на Харківщині - ISW

ЗСУ просунулися на Харківщині - ISW

09:16 14.06.2024
На Харківщині за добу внаслідок ворожих обстрілів постраждали двоє місцевих жителів

На Харківщині за добу внаслідок ворожих обстрілів постраждали двоє місцевих жителів

17:39 13.06.2024
Ситуація на Харківщині стабілізувалася, українці ефективно зміцнюють оборонні лінії - генерал Браун

Ситуація на Харківщині стабілізувалася, українці ефективно зміцнюють оборонні лінії - генерал Браун

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: у нас достатньо рішучості знищувати терористів на їхній території, потрібна така сама рішучість від наших партнерів

Сили оборони уразили пункт управління мотострілецького полку в Бєлгородській області РФ - Генштаб

Стабілізаційні відключення 23 червня діятимуть з 11:00 до 23:00 - ДТЕК

У лікарнях залишається 41 постраждалий внаслідок суботніх ударів по Харкову, з них четверо в тяжкому стані – ОВА

Сили ППО вночі збили 2 із 3 "Калібрів" – Повітряні сили ЗСУ

ОСТАННЄ

Внаслідок ранкового обстрілу в Київській області пошкоджено корпуси лікарні - ОВА

У Чорному та Азовському морях РФ тримає на бойовому чергуванні чотири ракетоносії "Калібрів" - ВМС ЗСУ

ВМС ЗСУ підтвердили знищення в ніч на 21 червня складу "Шахедів" і супутньої інфраструктури росіян

Сили оборони за добу ліквідували 1270 окупантів і 61 артилерійську систему противника - Генштаб

У Херсонській області внаслідок дронового удару постраждав тракторист - ОВА

Війська РФ інтенсивно атакують напрямок Торецьк-Горлівка, а також можуть планувати наступ на інших ділянках фронту - ISW

За минулу добу на фронті відбулося 161 бойове зіткнення, від початку поточної - 52 - Генштаб ЗСУ

На початку тижня погода в Україні буде дощовою, місцями грози

Через негоду знеструмлено понад 500 населених пунктів - Міненерго України

Український Червоний Хрест удостоєний найвищої нагороди Японського Червоного Хреста

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА