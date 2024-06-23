У Донецькій області двоє загиблих внаслідок обстрілів за добу - ОВА

Фото: Донецька ОВА

У Донецькій області внаслідок обстрілів за минулу добу загинуло двоє людей, ще четверо дістали поранень, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у неділю вранці.

"За 22 червня росіяни вбили 2 жителів Донеччини - у Торецьку. Ще 4 людини в області дістали поранень", - йдеться в його телеграм-каналі.

Уточнюється, що двоє поранених жителів - із Торецького району, один - із Північного, і ще один житель поранений у Дронівці.

За даними ОВА, від початку повномасштабного вторгнення РФ в області загинуло 2015 осіб, 5069 - поранено.

Загальну кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя і Волновахи.