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14:34 22.06.2024

Харківщину постійно атакує ворожа авіація в суботу, висока активність ворога і на інших напрямках - Генштаб

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Харківщину постійно атакує ворожа авіація в суботу, висока активність ворога і на інших напрямках - Генштаб

У суботу під постійними атаками ворожої авіації перебуває Харківщина: з боку Бєлгорода (РФ) терористи завдали сім ударів чотирнадцятьма КАБАми по населеному пункту Липці, із Шебекиного (РФ) керованою авіаційною бомбою уразили Вовчанськ, інформує Генштаб у зведенні на 13.00.

За сьогодні на Куп'янському напрямку війська противника дев'ять разів штурмували позиції українських захисників у районах Степової Новоселівки, Андріївки, М'ясожарівки та Стельмахівки. По Петропавлівці агресор завдав два удари чотирма КАБами. Вісім спроб окупантів просунутися вперед нашими захисниками відбито, триває бойове зіткнення поблизу Стельмахівки. Ситуація контрольована.

Тричі ворог атакував підрозділи Сил оборони на Лиманському напрямку. Одну штурмову дію наші воїни відбили, тривають бої поблизу населених пунктів Терни та Невське. Борова та Підлиман зазнали ударів керованими авіаційними бомбами.

На північному напрямку окупаційна армія продовжує проявляти активність у районах Верхньокам'янського, Спірного, Роздолівки та Виїмки. Вісім атак російських загарбників відбито, бої тривають.

Продовжує ворог нарощувати темпи наступальних дій на напрямку Горлівка - Торецьк. Авіація агресора завдає ударів КАБами. Сили оборони організовано стримують штурмові дії противника, чотири атаки відбито, ще три - тривають.

Також противник не полишає наміру прорвати нашу оборону на покровському напрямку. Від початку доби російські окупаційні війська 22 рази атакували позиції українських воїнів неподалік Новоолександрівки, Воздвиженки, Євгенівки, Сокола, Новоселівки Першої та Новопокровського. Наразі наші захисники відбили 14 ворожих атак, ще вісім - тривають.

На курахівському напрямку агресор намагається наступати на позиції Сил оборони поблизу Красногорівки, Георгіївки та Парасковіївки. Наші захисники на цій ділянці відбили три штурмові дії окупантів, ще стільки ж - тривають.

На времівському напрямку успіху не мали три атаки ворога біля Старомайорського та Водяного.

На оріхівському напрямку окупаційні війська атакують за підтримки авіації. По Кам'янському загарбники завдали два удари тридцятьма шістьма НАРами. Три штурмові дії противника зазнали невдачі в районі Роботиного, Малої Токмачки та Кам'янського, ще одне бойове зіткнення - триває.

На придніпровському напрямку успіху не мала атака російських найманців у районі Кринок.

На решті напрямків обстановка без особливих змін.

Теги: #генштаб_зсу #харківщина #авіація #атаки

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