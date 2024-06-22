Події

14:16 22.06.2024

Генштаб відзначає високу інтенсивність наступальних дій окупантів у районі Торецька

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Генштаб відзначає високу інтенсивність наступальних дій окупантів у районі Торецька

Від початку доби російські загарбники найбільшу активність проявляють на Покровському напрямку, водночас висока інтенсивність наступальних дій окупантів спостерігається в районі Торецька: загальна кількість бойових зіткнень збільшилася до 64, повідомляє Генштаб у зведенні на 13.00 суботи.

Підрозділи Сил оборони жорстко відповідають на штурмові та наступальні дії загарбників, знищують їхню піхоту і техніку, зазначають у Генштабі.

Прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської областей продовжують потерпати від артилерійських обстрілів з території РФ. "Так, із напрямку Біла Берізка (рф) завдано удару по Нововасилівці, зі Старосілля (рф) по Грабовському, зі Случовська (рф) по Грем'ячу, а також із Козино (рф) по селу Старикове", - йдеться в повідомленні.

Теги: #генштаб_зсу #фронт #бої

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