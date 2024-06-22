Івано-Франківський університет нафти і газу пошкоджено внаслідок ракетної атаки РФ

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу пошкоджено внаслідок нічної ракетної атаки РФ, повідомляють на сторінці університету в соцмережі "Фейсбук".

Співробітники університету звернулися до "випускників, партнерів і всіх небайдужих із проханням про допомогу та фінансову підтримку, щоб подолати наслідки чергового російського злочину", оприлюднивши реквізити збору для благодійного фонду вишу.

Зі свого боку мер Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив у фейсбуці, що внаслідок ворожої атаки пошкоджено понад 800 вікон у різних будинках. "На жаль, пошкоджено наш Університет нафти і газу. Також пошкоджено 14 будівель і понад 1000 квадратних метрів покрівлі та дитячий садок, а також ліцей на Набережній".