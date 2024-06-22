Події

13:44 22.06.2024

Івано-Франківський університет нафти і газу пошкоджено внаслідок ракетної атаки РФ

1 хв читати

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу пошкоджено внаслідок нічної ракетної атаки РФ, повідомляють на сторінці університету в соцмережі "Фейсбук".

Співробітники університету звернулися до "випускників, партнерів і всіх небайдужих із проханням про допомогу та фінансову підтримку, щоб подолати наслідки чергового російського злочину", оприлюднивши реквізити збору для благодійного фонду вишу.

Зі свого боку мер Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив у фейсбуці, що внаслідок ворожої атаки пошкоджено понад 800 вікон у різних будинках. "На жаль, пошкоджено наш Університет нафти і газу. Також пошкоджено 14 будівель і понад 1000 квадратних метрів покрівлі та дитячий садок, а також ліцей на Набережній".

Теги: #атака #університет

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:00 22.06.2024
Ворог вдарив по об'єкту енергетики у Львівській області - Козицький

Ворог вдарив по об'єкту енергетики у Львівській області - Козицький

11:27 22.06.2024
Ворог ударив по цивільній інфраструктурі Прикарпаття, є руйнування - голова ОВА

Ворог ударив по цивільній інфраструктурі Прикарпаття, є руйнування - голова ОВА

11:12 20.06.2024
Семеро працівників енергооб'єктів дістали поранень унаслідок нічної атаки російських агресорів - Міненерго

Семеро працівників енергооб'єктів дістали поранень унаслідок нічної атаки російських агресорів - Міненерго

02:13 20.06.2024
РФ атакує кількома групами "Шахедів", у низці областей оголошено ракетну небезпеку

РФ атакує кількома групами "Шахедів", у низці областей оголошено ракетну небезпеку

10:22 06.09.2023
Верховний Суд залишив у держвласності майно університету ім. Карпенка-Карого

Верховний Суд залишив у держвласності майно університету ім. Карпенка-Карого

19:08 22.10.2022
Помер ректор Київського університету ім. Грінченка, поліція передбачає самогубство

Помер ректор Київського університету ім. Грінченка, поліція передбачає самогубство

17:18 06.10.2022
Біржовий університет у Freedom Finance: відгуки

Біржовий університет у Freedom Finance: відгуки

07:44 19.08.2022
Дві російські ракети влучили у Чорноморський національний університет імені Петра Могили

Дві російські ракети влучили у Чорноморський національний університет імені Петра Могили

08:13 17.08.2022
Окупанти обстріляли Чорноморський національний університет у Миколаєві

Окупанти обстріляли Чорноморський національний університет у Миколаєві

14:48 10.06.2022
Тель-Авівський університет збільшив кількість стипендій для українських студентів та науковців, - Посольство

Тель-Авівський університет збільшив кількість стипендій для українських студентів та науковців, - Посольство

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Унаслідок атаки росіян пошкоджено обладнання на об'єктах "Укренерго" в Запорізькій і Львівській областях, постраждали енергетики

Сили ППО збили 12 ворожих ракет і 13 ударних БпЛА - Повітряні сили

Графіки відключення е/е в суботу зберігаються з 16:00 до 24:00 попри удари РФ по енергетиці - Міненерго

УКРЕНЕРГО: ГРАФІКИ ПОГОДИННИХ ВІДКЛЮЧЕНЬ Е/Е ПО ВСІЙ УКРАЇНІ В СУБОТУ ПОЧНУТЬ ДІЯТИ РАНІШЕ - З 14:00 ДО 24:00

Одна людина загинула і четверо поранених у Запорізькій області внаслідок ворожих обстрілів - голова ОВА

ОСТАННЄ

Укрнафта профінансувала закупівлю гранатометів для десантників

Харківщину постійно атакує ворожа авіація в суботу, висока активність ворога і на інших напрямках - Генштаб

В Івано-Франківську троє людей звернулися по медичну допомогу до бригади, яка прибула після ракетного обстрілу - голова ОВА

Генштаб відзначає високу інтенсивність наступальних дій окупантів у районі Торецька

Усі ТЕЦ Києва працюють у штатному режимі, інформація про нібито вибух не відповідає дійсності - КМДА

Інвестування одразу всіх $300 млрд заморожених росактивів в ОПК України кардинально змінило б ситуацію на фронті - міністр юстиції

В Україні найближчими днями очікуються дощі та грози - Укргідрометцентр

ЄС і Україна, як очікується, 26 червня підпишуть угоду з безпеки - ЗМІ

У Казахстані затримано одного з підозрюваних у замаху на вбивство журналіста Садикова в Києві 18 червня

Окупанти за добу 21 раз обстріляли 9 громад Сумської області - ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА