Через ворожий удар у неділю пошкоджено Сумський держуніверситет

Фото: Сумська МВА

Через ворожий комбінований удар по м. Суми у неділю увечері було зруйновано корпус Сумського державного університету, повідомив начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.

"Сумський державний університет після ударів балістикою та безпілотниками. Зруйнований корпус, значні пошкодження будівель, вибито сотні вікон", - написав він у телеграмі у понеділок, додавши до допису фото пошкоджених будівель вишу.

За словами очільника МВА, наразі триває ліквідація наслідків атаки, залучені всі відповідні служби.

Раніше повідомляли про ураження навчального закладу, без вказівки на держуніверситет.