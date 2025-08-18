Інтерфакс-Україна
Події
12:46 18.08.2025

Через ворожий удар у неділю пошкоджено Сумський держуніверситет

1 хв читати
Через ворожий удар у неділю пошкоджено Сумський держуніверситет
Фото: Сумська МВА

Через ворожий комбінований удар по м. Суми у неділю увечері було зруйновано корпус Сумського державного університету, повідомив начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.

"Сумський державний університет після ударів балістикою та безпілотниками. Зруйнований корпус, значні пошкодження будівель, вибито сотні вікон", - написав він у телеграмі у понеділок, додавши до допису фото пошкоджених будівель вишу.

За словами очільника МВА, наразі триває ліквідація наслідків атаки, залучені всі відповідні служби.

Раніше повідомляли про ураження навчального закладу, без вказівки на держуніверситет.

Теги: #атака_рф #сумська_область #університет

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:43 18.08.2025
РФ вночі завдала удару 4 Іскандерами та 140 безпілотниками, є влучання у 25 локаціях

РФ вночі завдала удару 4 Іскандерами та 140 безпілотниками, є влучання у 25 локаціях

10:38 15.08.2025
Стало відомо про загибель ще двох жителів Херсонщини через російський обстріл - ОВА

Стало відомо про загибель ще двох жителів Херсонщини через російський обстріл - ОВА

07:38 15.08.2025
Окупанти вдарили по автомобілю на території АЗС на Сумщині

Окупанти вдарили по автомобілю на території АЗС на Сумщині

18:54 11.08.2025
В Нікопольському районі 6 постраждалих від атак РФ, пошкоджені 5 осель і багатоповерхівка - обладміністрація

В Нікопольському районі 6 постраждалих від атак РФ, пошкоджені 5 осель і багатоповерхівка - обладміністрація

17:10 11.08.2025
Військові РФ пошкодили Зовнішній кризовий центр Запорізької АЕС – Міненерго

Військові РФ пошкодили Зовнішній кризовий центр Запорізької АЕС – Міненерго

11:03 10.08.2025
Сили оборони звільнили та зачистили від окупантів Безсалівку Сумської області - Генштаб ЗСУ

Сили оборони звільнили та зачистили від окупантів Безсалівку Сумської області - Генштаб ЗСУ

07:06 10.08.2025
Чоловік підірвався на міні в одній з громад Сумщини

Чоловік підірвався на міні в одній з громад Сумщини

07:39 08.08.2025
Вночі армія РФ атакувала дронами Сумщину, постраждав чоловік, багато пошкоджень

Вночі армія РФ атакувала дронами Сумщину, постраждав чоловік, багато пошкоджень

18:37 06.08.2025
Зеленський на Сумщині обговорив із командирами забезпечення бригад ресурсами для їхнього власного виробництва дронів

Зеленський на Сумщині обговорив із командирами забезпечення бригад ресурсами для їхнього власного виробництва дронів

17:56 06.08.2025
Зеленський обговорить із Сирським прохання масштабувати підрозділ 225-го окремого штурмового полку до рівня бригади

Зеленський обговорить із Сирським прохання масштабувати підрозділ 225-го окремого штурмового полку до рівня бригади

ВАЖЛИВЕ

Число загиблих у Запоріжжі зросло до 3-х, 20 людей постраждало

Генштаб ЗСУ прозвітував про успіхи на декількох напрямках фронту

Загиблих у Харкові вже семеро

У Запоріжжі вже 17 постраждалих

РФ вночі завдала удару 4 Іскандерами та 140 безпілотниками, є влучання у 25 локаціях

ОСТАННЄ

Число загиблих у Запоріжжі зросло до 3-х, 20 людей постраждало

Ідея розділення України та Молдови при вступі до ЄС абсолютно зруйнує силу євроінтеграції, яка потрібна самому Євросоюзу, - Качка

Генштаб ЗСУ прозвітував про успіхи на декількох напрямках фронту

Качка сподівається, що глобальні переговори щодо перемирʼя вплинуть на відкриття переговорів про вступ України в ЄС

Стефанчук: Для України НАТО - це гарантія безпеки та внутрішнього вибору

Сіярто звинуватив Україну в атаці на "енергетичну безпеку" Угорщини через пошкодження нафтопроводу в РФ

Удар по Харкову демонструє, що означає російська вимога укласти мирну угоду замість перемир'я, – посол ЄС

Україна очікує місію МВФ наприкінці серпня - Свириденко

РФ остаточно зруйнувала нафтобазу Socar в Одеській області

Єрмак: росіяни використовують у власній загарбницькій війні символіку США

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА