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21:19 21.06.2024

Заступник держсекретаря США заявив про діалог з Києвом щодо виробництва необхідного озброєння в Україні

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США ведуть активний діалог з Україною про те, як Вашингтон може і далі допомагати українській промисловості виробляти безпосередньо в Україні необхідне для самооборони озброєння, повідомив заступник державного секретаря США з політичних питань Джон Басс.

"Протиповітряна оборона, безумовно, є нині головним пріоритетом, і ми приділяємо їй велику увагу. Але наша підтримка не обмежується цим. І ми не просто обговорюємо, які системи ми будемо постачати. Ми ведемо активний діалог про те, як ми можемо і далі допомагати українській промисловості виробляти тут, в Україні, те, що вам потрібно для самооборони", - сказав Басс на брифінгу в Києві в п'ятницю ввечері.

Він також наголосив, що США підтримують постійний контакт між високопоставленими чиновниками та військовими професіоналами щодо того, як Вашингтон та інші союзники й партнери можуть якнайкраще підтримати Збройні сили України в захисті української території та припиненні війни.

"Очевидною потребою нині є протиповітряна оборона, і саме тому ви бачили настільки сильні зобов'язання з боку США та інших союзників і партнерів щодо надання додаткових систем, додаткових перехоплювачів, щоб зменшити спроможність Росії руйнувати цивільну інфраструктуру, знищувати основні елементи електричної мережі, які потрібні для підтримання електропостачання в лікарнях та інших ключових об'єктах інфраструктури", - зазначив Басс.

Теги: #басс #промисловість

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